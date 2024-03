Tchad - Les basketteuses du Moyen-Chari remportent le tournoi de basketball féminin de la zone méridionale face au Logone Oriental

L’organisateur de ce tournoi, Beralngar Guy, également promoteur du centre Beyadi de Sarh, s’est réjoui de l’ambiance et de l’esprit de fair-play qui ont prévalu tout au long de la compétition. Il a souligné que toutes les joueuses ont démontré une incroyable force, une intelligence tactique et un esprit d’équipe remarquable. Ce tournoi a ouvert la voie pour les générations futures dans le domaine du basketball féminin.



Le gouverneur de la province du Logone Oriental, Toké Dady Himet, a félicité l’équipe gagnante pour sa victoire bien méritée et a encouragé l’équipe perdante. Il a souligné que soutenir le basketball féminin contribue à promouvoir l’égalité des sexes dans le sport. Il a conclu en affirmant que nous pouvons ensemble faire en sorte que le basketball féminin continue de grandir et de prospérer, permettant ainsi aux futures générations de réaliser leurs rêves sur le terrain.



Notons que l’équipe championne de ce tournoi de basketball féminin est la province du Moyen-Chari, suivie du Logone Oriental. La 3ème place revient aux filles du Mayo-Kebbi Est, tandis que le Mandoul se classe 4ème et la dernière place est attribuée au Logone Occidental.