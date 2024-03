Tchad - Les centres d'enrôlement pour le Baccalauréat 2024 ce dimanche 10 mars : Lycée Roi Fayçal et Lycée Masdjid Annour

L’enrôlement biométrique est une mesure essentielle prise par les autorités éducatives pour garantir l’intégrité du processus de passation des examens. Ce système utilise des données biologiques uniques, telles que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, pour identifier chaque candidat de manière fiable.



Les avantages de cette technologie sont multiples : prévention de la fraude aux examens : Elle empêche toute tentative d’usurpation d’identité.

Facilitation de la gestion administrative : Certaines tâches, comme la vérification des présences ou la création de rapports statistiques précis, sont automatisées.

Les autorités ont veillé à ce que tous les établissements concernés soient équipés du matériel nécessaire pour effectuer l’enregistrement biométrique. Des scanners d’empreintes digitales et des caméras de reconnaissance faciale ont été installés dans chaque centre, permettant une identification précise et rapide des candidats.



Le processus d’enrôlement biométrique est simple et rapide. Les candidats doivent simplement se présenter avec leur carte nationale d’identité ou tout autre document officiel prouvant leur identité. Ils seront ensuite dirigés vers un poste où leurs empreintes digitales seront scannées ou leur visage sera photographié pour comparaison avec leur dossier déjà enregistré dans la base de données.



Une fois l’enregistrement terminé, les candidats recevront une confirmation attestant qu’ils ont bien été enrôlés. Cette étape est cruciale pour assurer un processus d’examen transparent et sécurisé. Bonne chance à tous les candidats !