Tchad - Les élections sous le microscope : Les observateurs internationaux livrent leur verdict

Composition de la Délégation

Les missions étaient composées de 25 observateurs internationaux issus de la Diaspora Africaine en Europe et d’autres pays africains. Parmi les personnalités présentes figuraient :



Dr Zalikatou Diallo, ancienne 1ère Vice-présidente de l’Assemblée Nationale de Guinée Conakry et ancienne Ministre.

L’Honorable Aissata Daffé, ancienne Ministre et députée du Parlement de la CEDEAO.

M. Amoikon Eba Jean Kouadjaman, expert en gestion de conflits et observateur électoral.

M. Edem Kodjo Komlan, Aumônier et Juge de Paix.



Mission et Observations

Les missions ont été présentes à N'Djamena depuis le 25 décembre 2024 pour suivre de près les opérations préélectorales et observer le déroulement du scrutin. Leur engagement visait à contribuer à la consolidation de la paix et de la démocratie au Tchad.



Dans leur rapport préliminaire, elles ont mis en lumière les aspects positifs du processus électoral tout en identifiant des pistes d’amélioration.



Réactions du Ministre d'État

Le Ministre d'État a salué le travail des missions et leur contribution à une observation neutre et transparente du scrutin. Il a réaffirmé l'engagement des autorités tchadiennes à renforcer les principes démocratiques dans le pays et a exprimé la volonté de prendre en compte les recommandations issues du rapport pour améliorer les processus électoraux futurs.



Cette démarche s'inscrit dans une volonté de promouvoir un climat démocratique et de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions électorales.