Tchad : Les enseignants du Centre Koweïtien de Mbikou réclament une meilleure formation

Pendant cette période, une vingtaine d'enseignants ont pu acquérir de nouvelles compétences en se familiarisant avec l'expertise des inspecteurs en charge de la formation. Au programme, des sujets tels que la programmation, l'élaboration de la fiche de progression, l'évaluation, et la gestion d'une classe ont été abordés.



Suite à l'évaluation de ces trois jours, les participants ont exprimé leur gratitude envers l'organisation tout en formulant des recommandations. Ils ont demandé un renforcement du personnel enseignant et de l'encadrement, une amélioration du traitement des enseignants, la fourniture de matériel didactique, la pérennisation de la formation continue, la sensibilisation des parents d'élèves pour encourager la scolarisation de leurs enfants, la mise en œuvre de la politique genre tant pour le personnel enseignant que pour les apprenants, ainsi que le paiement des perdièmes aux participants.



Ils ont également appelé les parents d'élèves à inscrire massivement leurs enfants au Centre et à suivre régulièrement leur parcours scolaire.



Un inspecteur du nom de Nodjiadoum Koingar Bekode, également formateur, est intervenu pour saluer la participation active des enseignants et les encourager à mettre en pratique les connaissances acquises afin que la rentrée 2023-2024 réponde aux attentes.



Le directeur du Centre Koweïtien de Mbikou, Nadji Lanaya, a exprimé sa reconnaissance envers toutes les parties prenantes pour leur réactivité et a promis d'organiser d'autres sessions sur différents thèmes en fonction des besoins exprimés. Il a également invité les enseignants à conserver les manuels et les emplois du temps fournis.



La remise des attestations de fin de formation a marqué la clôture de cet événement.