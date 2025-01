TCHAD Tchad : Les enseignants et parents de Bébédjia se forment à l'entrepreneuriat

Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 25 Janvier 2025



Le complexe scolaire Les Élites de la Nation de Bébédjia a organisé ce 25 janvier 2025 une formation à l'intention des enseignants et parents d’élèves sur les thèmes de l'entrepreneuriat et du développement durable. Cette initiative vise à inculquer aux participants une vision axée sur le développement personnel et communautaire.

Le capital humain,

Le capital naturel,

Le capital financier,

Le capital physique,

Le capital social. Ces capitaux permettront aux participants de développer des projets entrepreneuriaux durables au sein de leurs ménages et communautés.



Après la justification du choix du thème par le fondateur de l’établissement, Mbaissiel Gildas, l'inspecteur départemental de l’Éducation nationale et de la Promotion civique de la Nya, Samafou Gondigué, s'est réjoui de cette initiative. Selon lui, il s'agit d'une innovation qui vise à renforcer les capacités des participants à mieux lutter contre la pauvreté dans leurs ménages et communautés. Il a souhaité que cette initiative soit vulgarisée dans tous les établissements scolaires de la Nya.



Dans son discours de circonstance, le délégué de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat du Logone Oriental, Nodjigoto Séraphin, a expliqué que le développement d’une localité dépend d'un système éducatif dynamique et performant. Il a souligné que le département de la Nya continue de poser de nombreux problèmes en matière d'entrepreneuriat des jeunes, ce qui nécessite une nouvelle stratégie pour relever ce défi.



Pour assurer le succès de cette initiative, il a invité les enseignants et parents d’élèves à développer des projets pour faire face aux vulnérabilités qui affectent les ménages, afin de réduire le taux de chômage et de garantir un développement durable dans la Nya.



