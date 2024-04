Tchad : Les étudiants de l'Université de Moundou bénéficient des ordinateurs portables de La Cotontchad SN

Le chef du département développement ressources humaines de la Cotontchad SN, Dingaodandjé Samuel, s'est dit convaincu que ces équipements informatiques contribueront à enrichir l'environnement d'apprentissage des étudiants et du corps enseignant de l'université de Moundou. Il espère que ces ordinateurs portables seront un précieux outil pour favoriser la recherche, l'innovation et l'excellence académique au sein de cette université.



En recevant ce matériel, le président de l'université de Moundou, Mbaïnaïbeye Jérôme, a chaleureusement remercié la Cotontchad SN pour ce don. Selon lui, ces ordinateurs permettront aux étudiants toutes filières confondues d'avoir une pratique concrète afin de maîtriser les logiciels essentiels à toutes les activités professionnelles. Il a également souligné que ces équipements informatiques seront d'une grande aide pour améliorer significativement les programmes d'enseignement proposés par leur institution. Le président exprime ainsi sa reconnaissance envers la Cotontchad SN pour son soutien continu.



À travers ce partenariat avec l'université de Moundou, la Cotontchad SN s'engage non seulement à accueillir autant d'étudiants en stage qu'elle peut pendant une période maximale allant jusqu'à 3 à 6 mois lors des périodes fortes d'activités telles que la production, la comptabilité ou encore la commercialisation et maintenance des équipements. De plus, selon ses capacités et ses obligations sociales, elle apportera également son soutien matériel et ses services à cette université.