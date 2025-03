Tchad : Les femmes du MCI célèbrent la Journée internationale de la femme en prônant l'autonomisation politique et économique

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, les femmes du Ministère de Commerce et d'Industrie (MCI) ont organisé une conférence-débat le 7 mars 2025 dans le 7ᵉ arrondissement de N'Djamena. Les thèmes abordés étaient : « Renforcer la participation politique et le pouvoir décisionnel des femmes » et « La stratégie nationale du développement de l'entrepreneuriat féminin ».

Importance de la Participation Politique Selon la présidente du comité d'organisation, Mm Iyakoura Limane Mahamat, ces sous-thèmes mettent en lumière l'importance de la participation des femmes tchadiennes à la vie politique et leur pouvoir de décision. Elle a souligné que soutenir l'entrepreneuriat féminin est un levier crucial pour l'autonomie économique des femmes.

Engagement du Gouvernement Mahamat Zène Ali, représentant le Ministre du Commerce et de l'Industrie, a ouvert les activités en indiquant que le gouvernement de la 5ᵉ République s'engage à favoriser l'épanouissement de la femme tchadienne. Il a cité le quota inscrit dans les instances décisionnelles comme une illustration des efforts déployés.

Lutte pour l'Égalité La présidente du comité a précisé que le premier sous-thème souligne l'importance de la participation politique des femmes comme élément fondamental dans la quête de l'égalité des genres. Le second thème vise à encourager les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, les incitant à poursuivre la lutte pour l'égalité dans tous les domaines.

Appel à l'Action La conférencière Mm Oyal Ngarassal a appelé les femmes à s'imposer dans les décisions politiques et à occuper des postes équivalents à ceux des hommes. Elle a critiqué les stéréotypes négatifs, tels que le terme « femme sakite », qui signifie « femme simple », et a encouragé les femmes à changer ces perceptions péjoratives.