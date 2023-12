Tchad : Les forces de défense et de sécurité de Mongo participent aux consultations référendaires

Ce matin, le Préfet du Département du Guera, Salahadine Ahmat Mahamat, en sa qualité de président départemental de la CONOREC du Guera, et le Chef de Mission de la CONOREC pour la province du Guera, Idriss Hamatkreo, ont fait descente sur les différents bureaux de vote pour s'enquérir des activités.



Cette étape cruciale dans le processus démocratique est d'une importance capitale pour l'avenir politique et social du pays. Le vote référendaire des militaires marque un tournant majeur dans l'histoire contemporaine de la nation.



La présence des autorités locales lors de cette phase initiale démontre l'engagement et la vigilance nécessaire pour garantir un processus électoral juste et transparent. La supervision directe des responsables politiques souligne l'importance accordée à ce vote par les organes gouvernementaux.