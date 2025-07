Tchad : Les fortes pluies provoquent une érosion sévère à Mao, menace pour les habitants

Face à cette situation préoccupante, les riverains, entre inquiétude et résilience, s'organisent avec les moyens du bord. Des sacs de sable, des remblais de fortune et une forte solidarité communautaire sont mis en œuvre pour tenter de ralentir la progression des ravins et de protéger ce qui peut encore l'être.





La population est dans l'attente d'une intervention urgente des autorités ou des partenaires techniques pour maîtriser ce phénomène et prévenir de nouveaux dégâts. Ce fléau hydrologique, bien que récurrent et souvent sous-estimé, met en lumière la vulnérabilité des sols face à l'érosion durant les fortes pluies et le besoin crucial d'aménagements adaptés.





Heureusement, malgré l'intensité des précipitations, aucun dommage humain n'a été signalé, ce qui apporte une lueur d'espoir dans ce contexte délicat. Par ailleurs, ces premières pluies laissent entrevoir une saison pluvieuse favorable, promettant aux agriculteurs et éleveurs des récoltes et pâturages abondants, à condition bien sûr que les infrastructures résistent et que des mesures de prévention soient rapidement mises en place.