Tchad : "Les hirondelles" militent pour un système agroalimentaire efficace contre la faim

"L'objectif de cette journée est de sensibiliser contre la faim et la pauvreté dans le monde, et d'inspirer des solutions de changement, plus spécifiquement créer un système agroalimentaire qui fournirait de la nourriture en quantité suffisante et à des prix abordables pour tous", explique Dr. Beral Valéry.



S'appuyant sur le "Global nutrition report", le président de l'association "Les hirondelles", Adam Ahmat Moussa, relève que "le problème de l'alimentation représente aujourd'hui le plus grand défi mondial".



L'association agro-pastorale "Les hirondelles" encourage la consommation des produits alimentaires locaux et appelle le gouvernement et les ONG à apporter le soutien nécessaire aux producteurs locaux, ainsi qu'à les sensibiliser sur l'importance de l'hygiène alimentaire et sur les risques auxquels les citoyens peuvent être exposés du fait de la production de denrées alimentaires dangereuses pour la santé.



Le maire de la commune du 5ème arrondissement, Saleh Goudja, exhorte tout un chacun à emboiter les pas de l'association pour sensibiliser au maximum la population sur les dangers de la malnutrition.