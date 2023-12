Tchad : Les humanitaires du Ouaddaï luttent contre les VBG

En clôture des célébrations, Kolo Mawa Soro, la directrice du bureau Unicef, a souligné que la campagne Orange n'est pas une campagne de 16 jours, mais plutôt une campagne de tous les jours, tous les 365 jours, où chacun de nous doit continuer à sensibiliser les gens pour arrêter la violence envers les femmes et les filles. Elle a estimé qu'il y avait des activités qui devraient être pérennisées plutôt que de se limiter à 16 jours, où ils continueraient avec les différents jeunes leaders.



Le directeur de cabinet du Gouvernorat du Ouaddaï, Madjiambaye Ndjasra, a conclu en affirmant qu'il a surveillé attentivement toutes les activités depuis le début jusqu'à présent et qu'elles ont été achevées dans des conditions optimales. Les autorités sont prêtes à aider dans ce sens pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles, car la violence faite aux femmes est de plus en plus acceptable.



Finalement, il est important de souligner qu'une activité particulière de cette campagne est le don de sang au centre hospitalier universitaire d'abéché dans le but de sauver des vies. Ce soir, un match de Gala est programmé au stade municipal d'Abéché.