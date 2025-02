Tchad - Les jardiniers de Ndjari crient famine : le manque d'eau menace la production maraîchère

Avec l'augmentation des températures et les effets du réchauffement climatique, les jardins jouent un rôle crucial dans la préservation de l'environnement. Cependant, le secteur du jardinage fait face à des défis majeurs, notamment le manque d'eau pour l'arrosage des végétaux. À Ndjari, près du Palais des Arts et de la Culture, le groupe de jardiniers "Vertu du Sahel" rencontre des difficultés alarmantes. Un seul forage doit desservir cinq portions de jardinage, rendant l'accès à l'eau profondément insuffisant. Cette situation met en péril non seulement leur activité, mais aussi la biodiversité locale. Abdou Abel, Secrétaire Général de l'association et vétéran du jardinage avec plus de 15 ans d'expérience, souligne une autre problématique : "Nous sommes souvent menacés par les hommes en treillis." Ces menaces exacerbent les défis déjà présents, rendant l'environnement de travail des jardiniers encore plus difficile. Face à ces enjeux, il est impératif que les autorités, notamment le ministère de l'Environnement, prennent des mesures pour soutenir ce secteur vital. Des initiatives pour améliorer l'accès à l'eau et garantir la sécurité des jardiniers sont indispensables pour assurer un avenir durable et résilient face aux vagues de canicule et au dérèglement climatique. Le jardinage n'est pas seulement une activité économique ; il est un pilier de la durabilité environnementale. La collaboration entre les jardiniers, les autorités et la communauté est essentielle pour surmonter ces défis et promouvoir un avenir verdoyant.