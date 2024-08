Tchad : Les jeunes et les femmes de Mke outillés sur les principes de la communication non violente et sensible au genre

L'objectif était de sensibiliser et de vulgariser les principes de la communication non violente et sensible au genre auprès des associations de femmes, des jeunes relais communautaires, des étudiants et des élèves. Cet événement a été financièrement appuyé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH).



Le préfet du département de Mayo-Boneye a présidé la cérémonie, représentant le gouverneur de la Province. La CONAJEPDT, représentée par son coordinateur national Mahamat Oumar Ibrahim, a souligné l'importance des droits humains pour chaque individu.



Le représentant du bureau pays du HCDH, Hubert Mongadji, a reconnu l'intérêt de cette rencontre réunissant jeunes et femmes autour des droits de l'Homme.

Le préfet Ismaël Ahmad Haran a clôturé les activités, estimant que cette formation était opportune compte tenu de la composition des participants.



L'événement organisé par la CONAJEPDT et soutenu par le HCDH à Bongor constitue une initiative louable visant à renforcer les capacités des jeunes et des femmes en matière de communication non violente et de droits humains. Cette approche est particulièrement pertinente dans un contexte où les enjeux liés au genre et à la paix sont au cœur des préoccupations internationales.



En ciblant spécifiquement les jeunes, les femmes et les relais communautaires, cette action vise à renforcer les capacités locales en matière de communication non violente et à promouvoir une culture du dialogue et de la tolérance.