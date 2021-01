Tchad : Les ordures jonchent le sol dans certains lieux de N’Djamena

De plus en plus, des ordures d'une grande envergure s’entassent sur la chaussée du pont reliant l'axe Diguel-Salaye et le marché du bétail, dans le 8ème arrondissement de la capitale. Le viaduc du quartier Rue de 60 mètres est bondé des saletés de tout bord. Avec des poubelles, déchets, sacs plastiques et autres, l’atmosphère de cette localité est suffocante, des épaves traînant depuis longtemps, alors que la mairie en charge du nettoyage ne se soucie guère.



Plus loin, les abords de cette route sont également jonchés de déchets, les habitants de la localité ayant transformé ces lieux en poubelles. Et face à cela, la commune doit prendre ses responsabilités. On ne dira jamais assez : la route n'est pas une poubelle et l'incivisme des populations doit être combattu avec la dernière énergie par les autorités municipales. Car l’insalubrité conduit à une prolifération des moustiques et autres insectes nuisibles qui occasionnent des maladies. Par ailleurs, l'accumulation des ordures a une lourde conséquence sur la santé humaine, contaminant ainsi la nappe phréatique.



La collectivité en charge de la propriété doit donc intervenir au plus vite. La cote d’alerte est déjà atteinte, celle qui nécessite de procéder au nettoyage systématique de ces immondices, car la santé humaine en dépend grandement.