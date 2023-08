Tchad: Les professionnels de la finance islamique édifiés sur le nouveau cadre réglementaire

Le 10 Août 2023, la COBAC a lancé une activité de finance islamique dans la CEMAC avec trois thèmes suivants : « principes de la finance islamique et nouveau cadre réglementaire CEMAC », « Supervision et conformité des activités de finance islamique : regards croisés des autorités de régulation », « État des lieux et défis de la finance islamique dans la CEMAC ». Objectif du séminaire est de parvenir à une compréhension partagée des principes et règles de finance islamique.



Pour le président de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), M. Abbas Mahamat Tolli, cette journée est une excellente opportunité pour approfondir leurs échanges et leurs points de vue sur les principaux aspects relatifs à l’exercice et à la supervision des activités de la Finance Islamique, mais également un moment de partage d’expérience entre les différents acteurs de cette activité dans la CEMAC et au niveau international.



Il a souligné qu’il convient de relever que la Finance Islamique, qui était initialement née du besoin de répondre à une demande locale de produits et services financiers conformes aux exigences religieuses d’une population musulmane, s’est rapidement développée en s’impliquant au fil des ans dans beaucoup de pays dans le monde.

M. Abbas Mahamat Toulli, confirme que la demande des produits et instruments financiers conformes à la Sharia augmente à un rythme soutenu aussi bien dans les pays musulmans que non musulmans, principalement les économies occidentales. La croissance fulgurante des marchés financiers Islamiques a favorisé le développement d’une large gamme des produits Islamique, de la dette et des instruments du Marc des capitaux. Ainsi, la demande mondiale de produits du marché des capitaux Islamiques avoisinerait les 10.000 milliards dollars.