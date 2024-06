Tchad : Les retraités haussent le ton pour revendiquer leurs droits

Le président des retraités a souligné qu'après avoir organisé une conférence de presse, une note a été envoyée au Président de la République, au Premier ministre et au ministre des Finances, pour exiger des responsables de la CNRT la régularisation de leur situation. Selon lui, le chef de l’État a signé une convention avec le syndicat IST il y a trois ans, mais malgré que les fonds des retraités soient versés à la CNRT, ces derniers peinent à obtenir ce qui leur revient de droit.



Il a également affirmé que les personnes en charge de la CNRT créent des conflits entre les retraités et l’État. Alors que le salaire des retraités n'atteint pas 4 milliards de FCFA, le gouvernement a versé plus de 4 milliards de FCFA, somme dont la gestion reste floue. Sur l’ensemble du territoire, les retraités reçoivent des pensions très faibles, certaines personnes percevant seulement 60 000 FCFA, tandis que ceux qui gèrent la CNRT gagnent entre 3 000 000 FCFA et 4 000 000 FCFA.



Le président des retraités a également souligné que le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) est de 60 000 FCFA par mois. Il est incompréhensible que les retraités, civils, militaires, veuves et orphelins, perçoivent cette somme après trois mois. Face à cette situation, ils s’insurgent contre les gestionnaires de la CNRT, qui, selon lui, les menacent et les qualifient de toutes sortes de noms. Comme si cela ne suffisait pas, le Directeur Général de la CNRT a porté plainte contre eux. Ils revendiquent leurs arriérés, leurs indemnités impayées, et leurs pensions en cours, et exigent le départ du DG de la CNRT et de ses collaborateurs.