Tchad : Les stagiaires de l'ONAMA confrontés à une précarité professionnelle alarmante, s'inquiète le CNT

Cette situation soulève des questions légitimes : ce monsieur n'a-t-il pas le droit d'obtenir un statut stable ou de prétendre à un recrutement ? S'agit-il d'une mauvaise foi ou d'une négligence administrative ?



Selon Brice Mbaïmon, ce cas n'est malheureusement pas isolé. De nombreux stagiaires ont vu leur stage prolongé de manière répétitive, sans espoir de voir leur situation évoluer favorablement. Entre 2013 et 2018, plus de treize stagiaires ont vu leur parcours professionnel stagner. De plus, une Note de Service n°034/PR/MC/ONAMA/DG/DRHF/2019 a été émise, demandant aux chefs de service de la Télé Tchad de ne retenir que les stagiaires dont la liste est affichée, sous peine de déclin de responsabilité de l'administration.



Ces pratiques soulèvent des inquiétudes quant au traitement des stagiaires au sein de l'ONAMA. Il est essentiel de mettre en place des mesures afin d'assurer des conditions de stage équitables et de permettre aux stagiaires méritants d'accéder à des opportunités de recrutement. L'administration de l'ONAMA doit prendre ses responsabilités et remédier à cette situation préoccupante, plaide Brice Mbaïmon.



Le conseiller national affirme qu'il est temps de mettre fin à cette précarité professionnelle et de garantir un environnement propice au développement des compétences des stagiaires. Les jeunes talents doivent être encouragés et soutenus dans leur parcours professionnel, afin de contribuer au rayonnement de l'ONAMA et à la réalisation de ses objectifs ambitieux.