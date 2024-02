Tchad : Les tradi-praticiens de Tandjile-Ouest renforcent leurs connaissances sur le paludisme

Selon Maître Adoum Tallah, secrétaire général national de la Fédération des Praticiens de la Médecine Traditionnelle du Tchad, cette formation a pour objectif d'informer, sensibiliser et former les guérisseurs traditionnels sur les réglementations liées à leur travail. Il souligne également que la loi interdit aux praticiens de faire des promenades en ville avec leurs produits et insiste sur l'importance pour chaque praticien d'avoir un local fixe.



Le président des tradi-praticiens de Tandjile-Ouest, Kemkidja Jean, appelle quant à lui ses collègues à travailler avec sincérité et à éviter d'être source de conflit dans leurs villages respectifs. Il met en avant l'importance d'utiliser les connaissances acquises lors de cette formation pour le bien-être des populations.



La clôture des travaux a été effectuée par Veivra Philippe, représentant le préfet du département de Tandjile-Ouest. Ce dernier encourage vivement les praticiens à mettre en valeur les connaissances qu'ils ont acquises lors de cette formation.



Il est important de noter que certains guérisseurs et guérisseuses traditionnels ont participé à ces assises, démontrant ainsi leur engagement envers l'amélioration continue de leurs pratiques médicales.



La formation des tradi-praticiens sur le paludisme dans la région de Tandjile-Ouest constitue une étape essentielle dans l'amélioration des soins traditionnels offerts aux populations locales. Elle permet non seulement d'accroître leurs connaissances mais aussi d'encourager une pratique responsable et conforme aux réglementations en vigueur. Ces initiatives sont cruciales pour assurer un accès équitable aux soins médicaux dans toutes les communautés.