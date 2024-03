Tchad : Les travaux de construction de l’Université de Pala avancent sereinement

Dans ses déclarations faites ce vendredi 22 mars, le Ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, a souligné les efforts déployés par l'entreprise chargée des travaux pour avancer dans leur réalisation. Une partie des bâtiments est déjà prête et a été mise à la disposition du Président de l'université afin d'accueillir plus de 3 000 étudiants.



Cette avancée significative témoigne du sérieux et du professionnalisme avec lesquels ces travaux ont été entrepris. La construction d'une université représente un investissement majeur pour un pays comme le Tchad. Il s'agit non seulement d'un lieu où la jeunesse est formée et éduquée mais aussi d'un symbole fort du développement et du progrès.



L'éducation supérieure joue un rôle clé dans la promotion sociale et économique d'un pays. En fournissant aux étudiants un environnement propice à l'apprentissage et à la recherche, cette université contribuera indéniablement au développement humain durable au Tchad.



Le gouvernement tchadien accorde une grande importance à l'éducation en investissant massivement dans ce secteur vital pour l'avenir du pays. Les progrès réalisés sur le chantier de l'Université de Pala sont donc une preuve tangible de cet engagement en faveur de la jeunesse tchadienne.