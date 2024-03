Tchad : Les travaux du corridor Douala-Ndjamena sont officiellement lancés

Le CCND est une initiative importante pour le développement économique du Tchad. Il permettra d'améliorer non seulement les infrastructures routières, mais aussi les connexions entre différentes régions du pays. Grâce à ce projet, il sera plus facile pour les entreprises d'acheminer leurs produits vers N'Djamena et d'autres villes de l'Afrique centrale.



Le Projet d’amélioration des performances du Corridor rail/route Douala-N’Djamena (PCDN) est un projet intégrateur visant à optimiser les infrastructures de transport reliant le Tchad et le Cameroun. Financé par la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissements et l’Union Européenne, le PCDN vise à remettre en état les axes routiers de N’Djamena à la frontière camerounaise, soit un linéaire de 577 km.



Les axes concernés par le projet sont N’Djaména-Guélendeng-Bongor-Kélo-Moundou-Koutéré. La route N’Djaména-Guélendeng subira une réhabilitation totale de la chaussée avec un dimensionnement en 2x2 voies à partir du rond-point Walia jusqu’au village Eténa, faisant de ce linéaire la pénétrante sud de la capitale. En plus de la réhabilitation routière, le PCDN prévoit la construction d’un pont à double voies d’une longueur de 72 mètres au niveau de Moulkou, à côté du pont existant à unique sens.



Le projet vise également à améliorer la sécurité routière en créant des aires de stationnement pour les conducteurs de camions et en renforçant les capacités ferroviaires. Le corridor Douala-N’Djamena concentre 35 % du PIB de ces deux pays et dessert 20 % de la population du Tchad et 35 % de celle du Cameroun123.



Ces investissements contribueront à la facilitation des échanges et à l’amélioration de la circulation des personnes, des marchandises et des services le long de cet axe vital pour les deux nations.