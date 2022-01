Tchad : "Let's do it" lance des actions citoyennes pour "zéro ordures" dans les rues

Le président du mouvement citoyen Let's do it, Casimir Yodyman, a lancé officiellement un projet citoyen communautaire et scolaire (PCCSUS) de nettoyage zéro ordures, ce 29 janvier à l'école Bellevue dans le 6ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Le projet vise à impliquer les étudiants et élèves dans la lutte contre les ordures. Il s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de la salubrité et de l'assainissement de la ville de N'Djamena. Cette initiative sera opérationnelle dans plus de 20 établissements de la ville de N'Djamena et des provinces.



L'initiative est saluée par la mairie centrale de N'Djamena qui entend appuyer l'association dans cette lutte.