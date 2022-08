Tchad : « Let's do it » se mobilise pour l'assainissement des villes

L'organisation « Let's do it » se mobilise pour la 4ème édition de la journée mondiale du nettoyage. Elle appelle les communes d'arrondissement, les entreprises et institutions paraétatiques à l'aider dans la réalisation de ses activités.



Le vice-président de « Let's do it », Maoundombaye Célestin souligne que « la situation de l'hygiène, de l'assainissement et de la salubrité de nos villes est catastrophique, au regard de la prolifération des ordures, des eaux usées partout dans notre environnement ».



Cet état des faits cause d'énormes dégâts, avec des maladies d'origine hydrique qui sont les principales causes des décès au Tchad.



« D'énormes ressources financières sont dépensées tant par les États, que les populations pour des soins, alors que des petits gestes, en nettoyant autour de soi et de son environnement, permet d'éviter ces pertes de ressources », relève Maoundombaye Célestin.



Présente dans 23 provinces, l'organisation est à pied d'œuvre pour faire participer tous les citoyens, car le nettoyage concerne tout le monde.