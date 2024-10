TCHAD

Tchad : Levée des couleurs au ministère de la Santé publique : un hommage au service public

Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Octobre 2024

Dans une ambiance empreinte de patriotisme et de solidarité, le ministère de la Santé publique a célébré ce lundi matin la levée des couleurs. Cet événement, auquel ont assisté le ministre de la Santé, Dr Abdelmadjid Abderahim, et la secrétaire d'État à la Santé, madame Bourkou Louise Ngaradoumri, a été l'occasion pour l'ensemble du personnel de réaffirmer son attachement aux valeurs républicaines et son engagement au service de la santé de la population tchadienne.