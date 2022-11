Tchad : Libre Afrique Tchad réclame justice pour son collaborateur Orédjé Narcisse

L’association de défense des libertés politiques, économiques et sociales, Libre Afrique/Tchad, a animé ce 18 novembre 2022, dans les locaux de la maison de media du Tchad, un point de presse relatif à l’assassinat de son collaborateur, feu Orédjé Narcisse, secrétaire général de Libre Afrique/Tchad, fauché par balle lors des manifestations du 20 octobre 2022.



Il fut le secrétaire général de Libre Afrique Tchad, depuis 2018 jusqu’à sa mort. « Narcisse Orédjé est resté la force motrice, la locomotive et la cheville ouvrière qui a donné vie à notre organisation et assuré son bon fonctionnement », témoigne le vice-président de Libre Afrique Tchad, Josué Nekoura Koumnobeye.



En effet, Libre Afrique Tchad a exprimé sa compassion et solidarité totale avec les familles de toutes les victimes des répressions du 20 octobre, tout en ayant une pensée particulière aux personnes disparues, décédées ou enlevées. Toutefois, le bureau de Libre Afrique Tchad dénonce fermement les actes de violences et de barbaries humaines du 20 octobre, condamne l’assassinat crapuleux et lâche dont a été victime son collaborateur Narcisse Orédjé.



A cet effet, il exige l’ouverture d’une enquête internationale sous l’égide d’un cabinet indépendant, qui travaillera en étroite collaboration avec les organisations de la société civile et forces vives de la Nation, afin que justice soit faite. Par ailleurs, Libre Afrique Tchad revendique également en toute légitimité que son collaborateur, feu Narcisse Orédjé soit reconnu et élevé à titre posthume au rang de l’ordre national civique par les autorités de transition.



Il réclame également que les droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association soient respectés, qu’à l’avenir le statut des journalistes et hommes de médias soit considéré, et que leur sécurité soit renforcée en période de crise, mais dans la stabilité.

Enfin, Libre Afrique Tchad exhorte les autorités de transition de prôner la politique de la main tendue, pour instaurer un climat de paix et de stabilité.