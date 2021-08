Tchad-Libye-Soudan-Niger : N'Djamena défend la création d’une force mixte aux frontières

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 25 août le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni. Il a plaidé pour une solution régionale aux problèmes communs et l’implication effective des pays voisins pour une paix durable.



"Notre pays est engagé résolument à jouer sa partition pour aider le peuple libyen, mais en retour le Tchad souhaite vivement que des mercenaires et bandes armées écumant la Libye ne déstabilisent pas les pays voisins, comme ce fut le cas en avril dernier et les conséquences malheureuses que l’on sait", a affirmé le général Mahamat Idriss Deby.



Les autorités tchadiennes appuient l’initiative de relancer l’accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad par la mise en place d’une force mixte tout au long de ses frontières.



​D'après le président du CMT, la sécurisation des frontières devrait permettre de résoudre la problématique de l’immigration clandestine, du trafic des êtres humains et du grand banditisme.



Un sommet extraordinaire de la Cen-Sad devrait permettre de débattre des préoccupations régionales et aboutir à des résolutions communes.