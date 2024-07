Tchad-Libye : signature d’un accord portant sur l'expulsion des Tchadiens en situation irrégulière

Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d’Union nationale libyen a signé ce mercredi 17 juillet 2024, un accord avec son homologue tchadien, Mahamat Charfadine Margui, portant sur l'expulsion des Tchadiens présents irrégulièrement en Libye, et le règlement de leur situation.



Cet accord a été signé en marge du Forum International sur la Migration Transméditerranéenne qui se tient à Tripoli. L'accord vise à établir les conditions et procédures nécessaires pour régulariser la situation des citoyens tchadiens en Libye.



Il prévoit l’identification et le recensement de ces citoyens, avec une coopération renforcée entre les deux pays. Les citoyens tchadiens, souhaitant rentrer volontairement au Tchad, bénéficieront de l'assistance logistique et financière des gouvernements libyen et tchadien.



Des programmes de réinsertion seront également mis en place, pour faciliter leur retour et leur réintégration au Tchad. Un comité conjoint de suivi et d'évaluation sera formé pour superviser la mise en œuvre de cet accord. Ce comité tiendra régulièrement des réunions pour évaluer les progrès réalisés et résoudre les éventuels problèmes.