Tchad : "Lumière des Enfants" et la SOPIVET offrent des vêtements aux enfants défavorisés pour la Tabaski

Dans son discours, la présidente de la Fondation Lumière des Enfants, Souraya Mahamat, a souligné l'engagement de sa fondation en faveur du bien-être des enfants et de la joie de vivre des enfants vulnérables. Au total, 100 enfants ont bénéficié de kits alimentaires pour célébrer la fête de Tabaski comme les autres enfants.



Souraya Mahamat a invité tous les parents à continuer à entourer leurs enfants d'amour et à les protéger, afin qu'ils grandissent dans un environnement familial empreint de paix et d'harmonie. Elle a également encouragé les enfants à ne pas hésiter à venir les consulter pour des conseils. Elle a profité de cette occasion pour adresser ses meilleurs vœux à tous les enfants et à tous les membres de la Fondation Lumière des Enfants.



Le représentant de la Société de prestation et de distribution des intrants vétérinaires, Recep Yenigùn, a déclaré que sa société apporte une assistance aux personnes vulnérables dans plusieurs pays, et que c'est la première fois qu'elle intervient au Tchad. Il s'est dit ravi de voir les femmes et les enfants vulnérables souriants et heureux.