Tchad : MEDEV et l'UJT s'allient pour un journalisme de qualité au service du développement

L’organisation non gouvernementale MEDEV, acteur engagé dans la promotion du développement et de la bonne gouvernance, et l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), ont officialisé un partenariat stratégique visant à consolider le secteur des médias au Tchad, ce vendredi 11 avril 2025 à l'espace Betna.



Ce protocole d'accord a été scellé par la signature de Mahamat Mamadou Djimtebaye, coordonnateur de MEDEV, et d'Abbas Mahmoud Tahir, président de l’UJT, marquant ainsi une étape cruciale pour l'avenir du journalisme tchadien.



Dans son allocution, M. Djimtebaye a souligné que cet accord ne représente pas une simple convention, mais plutôt la fondation d'une "alliance stratégique au service du journalisme, de la vérité et du développement". Face aux défis contemporains tels que la désinformation, la défiance du public et les mutations numériques, la réponse conjointe de MEDEV et de l'UJT est claire : "renforcer les compétences, valoriser l'éthique, et promouvoir un journalisme utile, rigoureux, orienté vers les solutions".



Le coordonnateur de MEDEV a exprimé sa conviction profonde que "les journalistes sont des acteurs de développement" et que former, outiller et inspirer les professionnels de l'information, constitue une "urgence nationale". C'est dans cette optique que MEDEV s'engage pleinement dans cette collaboration. Il a également insisté sur le fait que le fact-checking, le journalisme de solutions et le data journalisme ne sont pas de simples effets de mode, mais bien les "piliers d'un journalisme moderne et crédible".



De son côté, le président de l’UJT, Abbas Mahmoud Tahir, a chaleureusement salué cette initiative, soulignant son importance capitale pour la démocratie et le développement du Tchad. Il a réaffirmé la nécessité impérieuse de soutenir les journalistes dans l'exercice de leur mission, en particulier dans un contexte national et international complexe.



À travers ce partenariat prometteur, MEDEV ambitionne de contribuer activement à l’émergence d’une presse tchadienne plus éthique, inclusive et résiliente, capable de jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir et de vecteur d'information fiable au sein d'une société confrontée à de multiples crises.



Ensemble, MEDEV et l'UJT entendent faire du journalisme "un moteur de développement, une voix pour les sans-voix, un rempart contre l'ignorance et l'extrémisme". En conclusion de son discours, Mahamat Mamadou Djimtebaye a adressé ses remerciements à l'UJT pour sa confiance et à toutes les personnes présentes pour leur participation, affirmant avec détermination : "Le travail commence maintenant."