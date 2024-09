Tchad : MSF célèbre la Journée mondiale de la sécurité des patients à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant de Toukra

Afin de mettre l'accent sur l'importance de la sécurité du diagnostic dans les politiques de sécurité des patients et la pratique clinique à tous les niveaux des soins de santé, Médecins Sans Frontières (MSF) a célébré la Journée mondiale de la sécurité des patients, du 16 au 20 septembre 2024, à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant de Toukra. Le thème retenu pour cette année était : « Améliorer le diagnostic pour la sécurité des patients ».



Cette journée, initiée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a pour objectif de promouvoir des soins de santé sûrs. Elle est célébrée chaque année le 17 septembre afin de sensibiliser les publics et les professionnels de la santé à l'importance cruciale de la sécurité des patients.



L'événement vise également à encourager la collaboration entre les décideurs politiques et à responsabiliser les familles des patients, en les engageant activement aux côtés des agents de santé pour améliorer la qualité des diagnostics, en veillant à ce qu'ils soient corrects, sûrs et rapides.



La sécurité des patients est une priorité mondiale, car les erreurs médicales peuvent avoir des conséquences graves, voire fatales, pour les patients.