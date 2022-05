Tchad : Magsopra, une "power" de la new school

Bien que d'autres artistes s'imposaient par leur notoriété, leurs têtes figurant partout sur les affiches, leurs références vulgarisées à tout les niveaux sur Internet, dans son calme, Magsopra bondit sur le podium avec une qualité et une assurance, accompagné de maturité, laissant des souvenirs dont on ne peut rentrer du festival sans se les remémorer.



Il a fallu que Magsopra ait une intervention au festival New School Power pour lui permettre de confirmer une fois de plus qu'il est un artiste complet.



Il a également fallu que sa scène soit un schéma de correction pour les jeunes artistes qui se réclament de la new school puisque Magso s'y connait en beatmaking et un peu en arrangement. La mélodie et l'inspiration des lyrics ne lui manquent pas. Le rendez-vous du podium est toujours un honneur pour lui.