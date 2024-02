Tchad : Mahadi Adey Ali, le jeune créateur Tchadien des avions à base des produits locaux

En encourageant ces talents prometteurs dès leur plus jeune âge, le Tchad favorise ainsi l'émergence d'une nouvelle génération d'ingénieurs innovants capables de contribuer au développement technologique du pays.



Il est important que les autorités continuent à soutenir ces jeunes talents en leur offrant toutes les opportunités nécessaires pour développer leurs compétences techniques et créer un environnement favorable à leur épanouissement professionnel.



Mahadi Adey Ali représente fièrement la jeunesse tchadienne avec sa passion débordante et sa volonté infaillible pour atteindre ses objectifs ambitieux. Espérons que son parcours servira d'exemple inspirant non seulement aux jeunes du Tchad mais aussi aux autres pays qui reconnaissent la valeur inestimable des talents précoces dans le domaine scientifique et technique.