Tchad : Mahamat Boka Ramadan, nouveau maire de Sarh

L’élection du maire de Sarh n’a pas été sans tensions. Les débats ont duré plus d’une heure avant qu’un consensus ne soit trouvé, désignant Mahamat Boka Ramadan comme maire titulaire et Djimasra Madjadinan comme maire adjoint. Ils seront assistés de Madjimadi Jacqueline et Sidote Bételoum, qui assureront les fonctions de secrétaires de séance pour accompagner les projets municipaux.



Après l’élection, Abderrahmane Ahmat Bargou a procédé à la lecture officielle de la délibération, marquant ainsi l’entrée en fonction de la nouvelle équipe municipale.



Dans son discours, Mahamat Boka Ramadan a exprimé sa gratitude envers ceux qui lui ont accordé leur confiance. Conscient des défis à venir, il a réitéré ses promesses de campagne, notamment celle de transformer Sarh en la deuxième capitale du Tchad.



Dans le même cadre, Dieudonné Djonabaye a été nommé premier président du conseil provincial. Ancien journaliste de renom et ex-président de la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA), il a exprimé sa volonté de collaborer avec tous les acteurs de la province pour contribuer à son développement. Il a également appelé les habitants du Moyen-Chari à s’unir pour reconstruire leur localité.