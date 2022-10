Tchad : Mahamat Idriss Deby est investi président de la transition pour 24 mois

L'audience solennelle délocalisée de la Cour suprême a eu lieu au Palais du 15 janvier à N'Djamena, en présence du chef de l'État nigérian Muahammadu Buhari et des représentants de pays amis.



Le procureur général de la Cour suprême a souhaité "une gouvernance paisible et prospère" à Mahamat Idriss Deby "pour notre beau pays le Tchad". Il a exprimé son soutien à Mahamat Idriss Deby pour son courage et sa ferme conviction à faire respecter les promesses faites aux citoyens pour un Tchad radieux.



Dans son discours, Mahamat Idriss Deby a appelé le peuple à jeter un regard rétrospectif sur le cheminement démocratique de la première phase de transition. Le chef de l'État a salué le "courage et la résilience du peuple tchadien".