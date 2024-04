Tchad : Mahamat Idriss Deby promet des réformes et des projets d'infrastructure lors d'un meeting à Sarh

Le stade municipal de Sarh était rempli de militants, militantes, sympathisants, partis alliés, et de nombreux bureaux de soutien. La foule était venue écouter le projet de société du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni.



Le chef de mission de la coalition pour la province du Moyen-Chari, Rakidji Ngomdjibaye, a déclaré que Mahamat Idriss Déby Itno est le candidat idéal pour relever les défis d'un Tchad uni et prospère. Selon lui, le programme politique du candidat répond aux besoins et aspirations de toutes les communautés tchadiennes, en mettant l'accent sur des politiques inclusives qui visent à promouvoir le développement économique, social et politique du pays.



Le président national de campagne du candidat, Mahamat Zene Bada, a félicité les militants pour leur soutien. Il a souligné l'importance de voter massivement pour le candidat numéro 1 le 6 mai prochain. Il a conclu en disant : "Quand un chef de canton passe, ce sont ses goumiers qui passent après. Ne comparez pas un chef de canton à ses goumiers."