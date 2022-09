Tchad : "Mahamat Kaka, quitte le pouvoir", demande Ray’s Kim dans son nouveau clip

Dans sa chanson de 4 minutes 17 secondes , l’artiste Ray’s Kim, Bounda Boss, invite simplement le président de la transition à s’effacer. « Mahamat Kaka, quitte le pouvoir, Mahamat Kaka, rend le pouvoir, souviens-toi de ton engagement, tu avais promis que c’est pour 18 mois », rappelle le Bounda Boss à travers ses paroles.



Pour l’artiste Ray’s Kim que nous avons appelé au téléphone, l’objectif de cette chanson est de rappeler au président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby ses engagements. L’artiste souligne que le PCMT a promis à l’opinion internationale et nationale qu’il assurera seulement la transition. Au vu de ses déclarations de ces derniers temps, il semblerait que le PCMT veuille se présenter aux élections. Une chose que Ray's Kim juge inadmissible. Raison pour laquelle il a composé cette chanson pour rappeler au PCMT de rendre le pouvoir au moment venu et de ne pas le confisquer.



"Le peuple te rappelle à l’ordre (...) quitte le pouvoir (...) la justice et l’égalité, on est debout. Les gaz lacrymogènes on les a inhalés, les balles réelles on les a affrontées, les morts on les a enterrés, les blessés nous les avons soignés, prisonniers se comptent par milliers", lance successivement Ray’s Kim.



La chanson dénonce également la succession dynastique, indexe les « ministres perroquets » et rappelle les massacres de Sandana, Abéché, Faya ainsi que ceux dans d'autres localités.