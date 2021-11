Tchad : Mahamat Saleh Haroun est le Grand prix littéraire 2021

L'évènement a été placé sous le thème : "le livre, vecteur de la paix et du vivre ensemble". Quatre prix ont été décernés aux auteurs et écrivains qui se sont distingués par la quantité et la qualité de leur production littéraire. Les lauréats 2021 du prix littéraire sont :



- Prix de la plume féminine 2021 : Mme. Allarassem Solkem Joséphine ;

- Prix du jeune talent 2021 : Djimrabaye Bourgar ;

- Prix de la littérature d'expression arabe 2021 : Pr. Mahamat Saleh Ayoub ;

- Grand prix littéraire du Tchad 2021: Mahamat Saleh Haroun.



"Ces prix sont une reconnaissance et un honneur que la nation tchadienne rend à ses dignes filles et fils", a déclaré Achta Djibrine Sy, ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité.



Selon la ministre, "cette distinction confère aux heureux lauréats le titre de porte-étendard de notre littérature, pendant une année".



Cette année, c'est un jury composé de personnalités du monde de la culture qui a délibéré.



L'innovation majeure dans la 5ème édition du mis du livre et de la lecture réside dans l'institution du prix de la littérature tchadienne d'expression arabe.