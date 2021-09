Tchad : Mahamat Tounia alias Coach Kaguer décoré à titre posthume

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian a remis le 7 septembre la décoration dudéfunt Mahamat Tounia alias Coach Kaguer à sa famille.



Mahamat Tounia a été élevé au grade de chevalier dans l’ordre de Mérite-Civique du Tchad à titre posthume par le président du Conseil militaire de transition, aux termes d'un décret du 6 septembre 2021.



La décoration à titre posthume est une reconnaissance des efforts et sacrifices du récipiendaire pour le développement du Sport au Tchad, explique le département ministériel.



Le ministre en charge des sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, après avoir lu le décret de nomination, a remis officiellement la médaille et une attestation à la famille de feu Coach Kaguer.



Il a annoncé que dans les prochains jours, le stade de Paris-Congo sera rebaptisé au nom de cet ancien sportif et coach qui a marqué l’histoire du football au Tchad.