Tchad : Mahmoud Ali Seid propose des études scientifiques approfondies sur les faits d'armes du président

Le président de la Coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid, a réagi à l'élévation du chef de l'État à la dignité de Maréchal du Tchad.



Il estime que "l'arithmétique exhaustive de tous ces faits d'armes mérite d'être l'objet d'études scientifiques approfondies. C'est le travail, en somme, de nos historiens qui sont vivement interpellés pour retranscrire aux générations futures, ce qu'était le Maréchal du Tchad."



"Que dire qui n'a été dit ! De prime abord, Il a marqué son temps et celui de son peuple. Il a glané toutes les victoires, et au-delà, tous les mérites dignes des grands baroudeurs d'honneur qui ont marqué indélébilement l'histoire transgénerationnelle de l'humanité", indique Mahmoud Ali Seid.



"Il me semble de bon aloi loisible de ressasser indéfiniment les indénombrables faits d'armes du Maréchal Idriss Deby Itno, pour que la postérité, et en filigrane, l'histoire, elle comme nous incorruptible, retiennent en lettre d'or, les qualités militaires de ce grand Homme, aux valeurs humaines incommensurables et à l'action militaire indétrônable", explique le président de la CASAC.



Il ajoute : "l'Homme, le Maréchal, un monument de bon sens, un soldat hors pair et un leader invétéré que les Tchadiens dans leur écrasante entièreté, n'absoudront jamais. Félicitation Maréchal et félicitation au peuple Tchadien."