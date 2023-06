Tchad : Maître Gazonga, ses œuvres résonnent encore...

De son vrai nom Ahmat Saleh Rougalta, né le 27 mai 1948 à Am-Timan, dans le sud-est du Tchad, Maître Gazonga était passionné par le sport, en particulier le football où il excellait en tant que gardien de but et athlète accompli. À l'âge de 20 ans, il décide de se consacrer à la musique et de faire de cette passion son métier en créant son orchestre, l'International Challal. Ce groupe a été un véritable vivier de talents, dont Abdoulaye Nderguet en est un exemple.



Inspiré par son expérience de l'exil et des voyages à l'étranger, Maître Gazonga a composé son premier album intitulé "Les Jaloux Saboteurs", qui aborde les difficultés d'être loin de chez soi. Cet album a rencontré un succès retentissant à travers tout le pays et à l'étranger. Bien que la musique tchadienne reste méconnue sur la scène internationale, elle ne connaît pas de frontières.



Selon le jeune promoteur culturel Hadre Dounia, également connu sous le nom de Jean Kevin Ngangnodji, "Maître Gazonga était un interprète hors pair, un grand compositeur et il possédait un talent d'improvisation scénique exceptionnel."



Maître Gazonga a apporté de la joie au cœur du parti au pouvoir, le MPS, où il est resté un élément clé de la campagne présidentielle du parti jusqu'à son dernier souffle le 1er avril 2006 à N'Djamena. Sa mort est restée jusqu'à ce jour comme un "poisson d'avril" pour ses fans.



On dit que les artistes ne meurent jamais. Maître Gazonga continue de vivre parmi nous à travers ses œuvres. Il demeure l'un des artistes les plus populaires du pays, aux côtés de Talino Manu, Ahmat Pekos, Diego le Maestro et bien d'autres qui ne sont plus de ce monde.