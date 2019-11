Tchad : Maître Nadji Madou, une expérience au service du pays

Maître Nadji Madou est né le 15 mars 1974. Assistant honoraire de 6ème échelon, il a été intégré à la fonction publique en 2001. Il était également inscrit en première année de thèse de science politique à l'université de Maastricht.



En 1999, il obtient un diplôme de préparation militaire supérieure au GEMIA à N'Djamena. Il poursuit ses études à l'Ecole biblique Emmaus de N'Djamena et obtient en 2001 un diplôme supérieur d'études bibliques. Nadji Madou ne s'arrête pas là, il obtient la même année un diplôme de l'ENA (ex-ENAM, Ecole nationale d'administration et de magistrature du Tchad, section greffes.



A son actif, s'en suivra une série de diplômes : en 2014, une maitrise en droit privé à l'université de N'DJamena, en 2016, le diplôme approfondi de la langue française ; et en 2018, le diplôme de qualification en "ingénierie de formation" au collège sibérien de sécurité de Nouakchott.



Nadji Madou est réputé pour sa grande expérience sachant qu'il a occupé plusieurs fonctions, notamment enseignant, directeur de service, conseiller du Premier ministre, préfet, maire, secrétaire général de la Primature, conseiller du Président de la République. Il a également été candidat aux élections présidentielles.



En 2006, il décroche un diplôme international d'administration publique à l'ENA France de Strasbourg. Deux ans plus tard, il obtient un master en administration publique de la même Ecole.



Au cours de sa vie, il s'est également formé ou initié à des thèmes liés à l'administration, les pratiques d'arbitrage et de médiation, l'entrepreneuriat et le leadership, le droit OHADA, la propriété intellectuelle, les droits d'auteur et droits voisins, ou encore bibliothécaire.



Il laisse derrière lui une femme et quatre enfants.