Tchad : Mako Fiz, le Tchadien qui apprend le Kung-fu aux Chinois

Dans sa philosophie personnelle, Mako croit que le bien et le mal n'existent pas réellement. Il pense que ce qui est considéré comme bon ou mauvais dépend simplement de notre propre convenance et préférence personnelle. Selon lui, cette notion de bien et mal est basée sur des convenances égoïstes et des caprices mentaux.



Le parcours exceptionnel de Mako Fiz inspire non seulement ses compatriotes Tchadiens mais aussi tous ceux qui croisent son chemin au temple Shaolin. En partageant son savoir-faire avec autant de passion et d'engagement, il contribue à promouvoir non seulement les arts martiaux africains mais aussi la culture tchadienne à travers le monde.