Tchad-Mali : entretien entre Annadif et Diop sur la coopération bilatérale

En marge de la 49ème session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l’OCI, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a eu une rencontre bilatérale avec son homologue de la République du Tchad, Mahamat Saleh Annadif, ce vendredi 17 mars 2023 à Nouakchott.



Les échanges ont porté sur le renforcement des liens bilatéraux et multilatéraux, y compris au sein de l'OCI. Les deux personnalités ont également abordé plusieurs questions d'intérêt commun, notamment en matière de sécurité et de coopération régionale.