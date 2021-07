Tchad-Mali : le colonel Assimi Goïta dépêche un émissaire à N'Djamena

Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, a reçu vendredi soir le ministre malien de la Défense et des Anciens combattants, colonel Sadio Camara. Il est porteur d’un message confidentiel du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre de la coopération bilatérale.



"Les échanges épistolaires entre les deux présidents dont leurs pays respectifs en lutte contre le terrorisme au Sahel s’imposent, eu égard à la nouvelle donne de désengagement progressif des troupes françaises de la force Barkhane du septentrion malien", explique la Présidence.



L’émissaire malien et le Président de la République ont abordé également plusieurs sujets d’intérêts communs. L'audience a eu lieu en présence du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, le général Daoud Yaya Brahim, le directeur de cabinet civil adjoint du Chef de l’État, Abdelkerim Idriss Déby et le chef d’état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim.