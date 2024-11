Tchad : Mamane enflamme N'Djamena avec "Une histoire pas drôle de l'Afrique"

Lors d'une conférence de presse tenue à la galerie Kei Kor au quartier Sabangali, l'artiste humoriste nigérien Mamane, président du Parlement du rire, a annoncé son spectacle tant attendu, prévu pour le 23 novembre 2024 à l'Institut Français du Tchad (IFT).





Intitulé "L'Afrique, quelle drôle d'histoire !", ce spectacle vise à utiliser l'humour pour transmettre des messages importants tout en faisant rire le public. Mamane a souligné l'importance de la lecture, particulièrement des contes, et a critiqué le désintérêt croissant des jeunes africains pour la littérature.



« La tradition orale est bien plus enrichissante que la tradition vidéo, » a-t-il déclaré, tout en mettant en lumière le besoin d'unir les peuples face aux murs qui se dressent entre eux.





Mamane a également partagé ses réflexions sur le métier d'humoriste, en insistant sur la nécessité de surprendre le public et d'être original dans la création de contenu. Il a encouragé ses confrères à éviter de reproduire les idées des autres, notamment celles qui circulent sur les réseaux sociaux.





Avec son récit "Une règle et un crayon, c'est tout ce qu'il a fallu pour tracer les frontières des pays africains," Mamane aborde l'absurdité de l'histoire et ses conséquences sur l'actualité. Il navigue à travers le temps et l'espace, évoquant des événements marquants tels que la conférence de Berlin en 1884 et la COP 27, tout en passant par divers pays africains.





« Ce spectacle est une invitation à un voyage humoristique dans l'histoire de l'Afrique, » a-t-il ajouté, promettant une performance à la hauteur de son talent et de son amour pour les mots.





Informations Pratiques

Les journalistes et autres invités sont priés de ne pas réaliser de vidéos ou de reportages durant le spectacle pour respecter les droits d'auteur.



Ne manquez pas cette occasion de découvrir l'humour incisif de Mamane et de réfléchir sur l'histoire de l'Afrique avec une touche de légèreté !