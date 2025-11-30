Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Mao : Commémoration du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 1 Décembre 2025


La ville de Mao, capitale de la province du Kanem, a célébré ce lundi le 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie. La cérémonie s’est déroulée à la Place de l’Indépendance, en présence des autorités locales et d'une population mobilisée.


Tchad - Mao : Commémoration du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


 

La cérémonie officielle était présidée par le Délégué Général du Gouvernement de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni. Étaient également présents les autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que des représentants des partis politiques, des ONG et des associations locales.

 

Dès son arrivée à 9 heures, le Délégué Général a procédé à la revue des troupes. Par la suite, accompagné des autorités, il a déposé des gerbes de fleurs au pied du monument commémoratif. Ce geste a honoré la mémoire de tous ceux qui ont contribué à l'avènement des idéaux de liberté et de démocratie au Tchad.

 
 

La cérémonie s’est clôturée par un défilé solennel auquel ont participé l’ensemble des corps constitués et la société civile :

  • Corps de Sécurité et de Défense : Gendarmerie, GNNT (Garde Nationale et Nomade du Tchad), Police Nationale, Armée Nationale, Douane.

  • Société Civile et Jeunesse : Éclaireurs et élèves des différents établissements publics et privés de la ville de Mao.



La participation active des élèves a permis d'exprimer l'attachement de la jeunesse à cette journée hautement symbolique. À cette occasion, des écoles ont également offert des présents au Délégué Général du Gouvernement de la province du Kanem, marquant le respect et la reconnaissance envers l'autorité.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/11/2025

Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena

Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena

Protection civile : la France et le Tchad coopèrent activement Protection civile : la France et le Tchad coopèrent activement 30/11/2025

Populaires

RCA : Cérémonie de montée en puissance des FACA – Passage sous le drapeau et remise de diplômes

30/11/2025

Comores : MEDays 2025 – Le Président Azali Assoumani appelle à un nouvel ordre mondial plus juste et solidaire

30/11/2025

Niger - Coopération : Le CNESS et l'Italie renforcent leur collaboration stratégique

30/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter