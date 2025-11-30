Tchad - Mao : Commémoration du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie

La cérémonie officielle était présidée par le Délégué Général du Gouvernement de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni. Étaient également présents les autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que des représentants des partis politiques, des ONG et des associations locales.







Dès son arrivée à 9 heures, le Délégué Général a procédé à la revue des troupes. Par la suite, accompagné des autorités, il a déposé des gerbes de fleurs au pied du monument commémoratif. Ce geste a honoré la mémoire de tous ceux qui ont contribué à l'avènement des idéaux de liberté et de démocratie au Tchad.









La cérémonie s’est clôturée par un défilé solennel auquel ont participé l’ensemble des corps constitués et la société civile :



Corps de Sécurité et de Défense : Gendarmerie, GNNT (Garde Nationale et Nomade du Tchad), Police Nationale, Armée Nationale, Douane.

Société Civile et Jeunesse : Éclaireurs et élèves des différents établissements publics et privés de la ville de Mao.





La participation active des élèves a permis d'exprimer l'attachement de la jeunesse à cette journée hautement symbolique. À cette occasion, des écoles ont également offert des présents au Délégué Général du Gouvernement de la province du Kanem, marquant le respect et la reconnaissance envers l'autorité.

