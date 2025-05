Tchad - Mao : L'équipe du Lycée Alifa Zezerti de Mao remporte le tournoi inter-établissements de football de la ville

Au total, sept équipes issues des différents établissements scolaires secondaires publics et privés ainsi que ceux du supérieur de la ville de Mao ont participé à ce tournoi. Cette initiative, menée par la délégation provinciale de l'Éducation Nationale du Kanem et celle de la Jeunesse et des Sports, vise à promouvoir le brassage inter-établissements et à permettre aux élèves d'être compétitifs dans divers domaines, y compris le football.



La finale a opposé l'équipe de football de l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao à celle du Lycée Alifa Zezerti de Mao. Le match s'est terminé par un score de 3 buts à 0 en faveur du Lycée Alifa Zezerti de Mao.