Tchad - Mao : Le Gouverneur du Kanem appelle à une mobilisation contre le vol de bétail

Face aux tensions récurrentes entre éleveurs et agriculteurs, notamment en cette période de récolte, le Gouverneur a appelé à une vigilance accrue de tous les acteurs. "La sécurité est l'affaire de tous", a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de prévenir les conflits et de protéger les biens des citoyens.



Le Gouverneur a exhorté les autorités traditionnelles à jouer un rôle de premier plan dans la prévention des vols de bétail. Il les a invité à travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives pour sensibiliser les populations et à dénoncer tout acte de malveillance. "Les autorités traditionnelles sont des acteurs clés dans la résolution des conflits", a-t-il rappelé.



La sensibilisation de la population a été identifiée comme un élément essentiel pour lutter contre le vol de bétail. Le Gouverneur a souligné l'importance de mener des campagnes d'information pour expliquer les conséquences de ces actes et encourager les citoyens à adopter des comportements responsables.



Le vol de bétail est un problème récurrent dans de nombreuses régions du Tchad. Il a des conséquences économiques et sociales importantes pour les éleveurs, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. En plus de nuire à la cohésion sociale, ces actes peuvent entraîner des représailles et des cycles de violence.