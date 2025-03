Tchad : Mao plongée dans le noir et la soif, la pénurie de carburant à la SNE paralyse la ville

La ville de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, est actuellement plongée dans le noir en pleine période de canicule, en raison d'une pénurie de carburant affectant la Société Nationale d'Électricité (SNE). Cette situation a des répercussions graves sur le quotidien des habitants, notamment en ce mois sacré du Ramadan. La majorité des habitants de Mao dépendent de l'eau provenant de forages privés gérés par la SNE. L'absence de carburant compromet non seulement l'approvisionnement en électricité, mais aussi l'accès à l'eau potable, aggravant ainsi les difficultés pour de nombreux résidents. Face à cette crise, la population de Mao appelle à une résolution rapide pour rétablir un approvisionnement normal en électricité et en eau. La SNE locale a publié un communiqué à la radio pour expliquer la situation liée au manque de carburant, témoignant de sa volonté d’informer les citoyens sur cette problématique.



Les habitants espèrent que des mesures seront rapidement mises en place pour atténuer les effets de cette pénurie et assurer un meilleur quotidien, surtout pendant cette période de forte chaleur et de jeûne.