TCHAD

Tchad : Mariam Ali Moussa nommé Ambassadrice, Représentante permanente à Bruxelles/Belgique


Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Janvier 2026


Par Décret N°016/PR/PM/MAEIATE/2026 du 15 janvier 2026, Madame MARIAM ALI MOUSSA est nommée Ambassadrice, Représentante permanente à Bruxelles/Belgique.


