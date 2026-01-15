|
TCHAD
Tchad : Mariam Ali Moussa nommé Ambassadrice, Représentante permanente à Bruxelles/Belgique
Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Janvier 2026
Par Décret N°016/PR/PM/MAEIATE/2026 du 15 janvier 2026, Madame MARIAM ALI MOUSSA est nommée Ambassadrice, Représentante permanente à Bruxelles/Belgique.
