Tchad-Maroc : vers une coopération qui s'intensifie d'année en année

Le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu ce lundi 03 avril dans son cabinet, le diplomate marocain Abdellatif Eroja.



Les deux personnalités ont mis l'accent sur des sujets relatifs à la coopération entre le Tchad et le Maroc. L'objectif de cette rencontre est d'élargir le champ de partenariat économique tout en visant d'autre secteur.



Pour le diplomate marocain Abdellatif Eroja, le but de cet entretien est de renforcer la coopération tchado-marocaine dans divers domaines pour que le partenariat économique soit à la hauteur des relations politiques.



Selon lui, il est question de préserver les relations qui existent et ouvrir d'autres voies pour diversifier davantage les relations qui lient les deux pays frères.



Cet entretien est une occasion d'échanger entre les deux personnalités, pour mettre en place une politique de coopération fructueuse qui ouvres les portes au développement dans divers domaines entre les deux pays.